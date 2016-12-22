سيول تنشر صواريخ قادرة على ضرب منشآت رئيسية في كوريا الشمالية.

سيول 22 ديسمبر2016 (وال) - نشرت القوات الكورية الجنوبية صواريخ اعتراضية بعيدة المدى قادرة على ضرب وتدمير منشآت نووية وصاروخية في كوريا الشمالية. وقالت مصادر اليوم الخميس إن صواريخ "تاوروس" التي تتزود بها الطائرات المقاتلة تتمكن من توجيه ضربة ضد منشآت رئيسية في بيونغ يانغ من أجواء مدينة دايجون، ويبلغ مداها 500 كيلومتر. وكانت القوات الجوية قد استلمت أول شحنة من صواريخ "تاوروس" من شركة ألمانية في الشهر الجاري وتخطط لضمان 170 صاروخا منها بحلول عام 2018. وجاء نشر الصواريخ في إطار جهود كوريا الجنوبية لبناء نظام تدمير الصواريخ الوقائي "سلسلة القتل" لكشف وضرب أهداف كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.