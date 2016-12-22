جنود صينيون يبنون جسرا عائما بطول 1150 مترا على نهر "اليانغتسي" فى أقل من 27 دقيقة .

بكين 22 ديسمبر 2016 (وال) - ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية, ان جنودا صينيين قاموا بتجميع وبناء جسر عائم بطول 1150 مترا على نهر "اليانغتسي" في زمن قياسي بلغ 26 دقيقة و40 ثانية وذلك خلال تدريبات عسكرية قاموا بها مؤخرا. و بثت صحيفة الشعب اليومية الصينية فيديو مسجل لعملية البناء على موقعها على اليوتيوب امس الاربعاء حيث ظهر الجنود وهم منهمكون يسابقون الزمن لبناء الجسر وذلك خلال تدريبات اجريت فى شهر اغسطس الماضى واطلق عليها اسم "نهر اليانغتسي 2016". وقالت الصحيفة ان الجنود استخدموا التكنولوجيا والمعدات الحديثة فى بناء الجسر, واظهر الفيديو في نهايته الجسر العائم بعد اكتمال بناءه والمركبات العسكرية الصينية وهي تعبر من فوقه.