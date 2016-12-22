أسعار النفط تهبط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية وإنتاج ليبيا.

سنغافورة 22 ديسمبر 2016 (وال) - تراجعت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة. وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش نزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 54.42 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 89 سنتا. وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 52.44 دولار للبرميل بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وكان الخام الأمريكي صعد إلى 52.71 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الخميس. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تأمل في إضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد بعدما أكدت يوم الثلاثاء إعادة افتتاح خطوط الأنابيب الواصلة إلى حقلي الشرارة والفيل. وأضافت المؤسسة أن إنتاج حقل الشرارة بلغ 58 ألف برميل يوميا يوم الأربعاء.