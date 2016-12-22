ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الاتراك في منطقة "الباب" بريف "حلب" شمالي سوريا.

أنقرة, 22 ديسمبر 2016 (واج) - ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الاتراك امس الاربعاء في منطقة "الباب" بريف "حلب" شمالي سوريا إلى 14 قتيلا حسب بيان للجيش . ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان صادر عن الجيش امس بأن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيب 18 آخرين بجروح إصابات ستة منهم بليغة جراء تفجير سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في ثلاث مناطق مختلفة بمنطقة "الباب" وأن الجرحى تم نقلهم إلى المشافي في المنطقة. وأضاف البيان أن إجمالي الجنود الأتراك الذين قتلوا امس خلال العملية العسكرية الهادفة للسيطرة على مدينة "الباب" بلغ 14 قتيلا و33 جريحا. ولفت الجيش التركي إلى أن مقاتلاته دمرت 67 هدفا لتنظيم "داعش" في حين استهدفت المدفعية التركية ثماني مركبات مثبت عليها أسلحة مختلفة تابعة لداعش في منطقة "الباب". وأوضح البيان أن القصف الجوي والبري المكثف على مواقع وأهداف التنظيم أدى إلى القضاء على 138 مسلحا وإصابة عدد كبير من عناصر التنظيم بجروح. وكان الجيش التركي قد أعلن في وقت سابق من امس مقتل ثلاثة من أفراده خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة "الباب" بريف حلب شمال سوريا كما توفي جندي آخر متأثرا بجروح أصيب بها في الاشتباكات.