حقل الشرارة ينتج ( 58 ) ألف برميل، بعد ساعات من إعلان تشغيله وإنهاء توقفه الذي استمر لعامين .



طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج

حقل الشرارة بلغ ( 58 ) ألف برميل، بعد ساعات من إعلان تشغيله وإنهاء

توقفه الذي استمر لعامين .

وذكرت المؤسسة في بيان لها على موقعها الالكتروني اليوم الخميس،\" أن

المؤسسة قد أعطت تعليماتها للشركات المشغلة ببدء أعمال الإنتاج من الحقول

وإجراء الاختبارات اللازمة والبدء بأعمال الصيانة \".

وتسعى المؤسسة الوطنية لزيادة الإنتاج من حقلي الشرارة و الفيل النفطيين

(جنوب) و المقدرة بـ ( 175 ) ألف برميل خلال شهر ليصل ( 270 ) ألف برميل

يوميا خلال ثلاثة أشهر.

يشار بأن حقل الشرارة النفطي والذي كان يبلغ معدل إنتاجه ( 340 ) ألف

برميل في اليوم، يقع في صحراء مرزق (جنوب غربي ليبيا)، واكتشف عام 1980

وتقوم بتشغيله شركة ريبسول الاسبانية .



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