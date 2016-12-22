حقل الشرارة ينتج ( 58 ) ألف برميل، بعد ساعات من إعلان تشغيله وإنهاء توقفه الذي استمر لعامين .
الخميس ، 22- 12- 2016 - 10:34:00
\nطرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج \nحقل الشرارة بلغ ( 58 ) ألف برميل، بعد ساعات من إعلان تشغيله وإنهاء \nتوقفه الذي استمر لعامين .\n وذكرت المؤسسة في بيان لها على موقعها الالكتروني اليوم الخميس،\" أن \nالمؤسسة قد أعطت تعليماتها للشركات المشغلة ببدء أعمال الإنتاج من الحقول\nوإجراء الاختبارات اللازمة والبدء بأعمال الصيانة \".\nوتسعى المؤسسة الوطنية لزيادة الإنتاج من حقلي الشرارة و الفيل النفطيين \n(جنوب) و المقدرة بـ ( 175 ) ألف برميل خلال شهر ليصل ( 270 ) ألف برميل\nيوميا خلال ثلاثة أشهر.\n يشار بأن حقل الشرارة النفطي والذي كان يبلغ معدل إنتاجه ( 340 ) ألف \nبرميل في اليوم، يقع في صحراء مرزق (جنوب غربي ليبيا)، واكتشف عام 1980 \nوتقوم بتشغيله شركة ريبسول الاسبانية .\n \n ...( وال )...