بن طاهر : وزارة الاقتصاد تملك خططا لتوريد السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة .

طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد " حسن بن طاهر" المستشار بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني أن وزارة الاقتصاد تملك خططا مختلفة ستكون أفضل من أجل تحصيل العملة المنتشرة خارج سيطرة المصارف التجارية . وأوضح " بن طاهر " في تصريحات صحافية أن من بين هذه الخطط " توريد السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة للتجار مع إلزامهم بهامش ربح معين" ، وهو ما " يمكّن من الحصول على أكبر كمية من النقد الموجود لدى التجار ومن ثم التحكم في سعر بيعها بما يتوافق مع سياسات المصارف". ونفى أي علاقة للوزارة ببرنامج توريد السلع الغذائية عبر صندوق الموازنة . ( وال )