مقتل ثمانية أشخاص في هجوم شنه مسلحون على منزل نائب برلماني بأفغانستان .الخميس ، 22-12-2016 - 10:17:00

كابول, 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - قتل ثمانية أشخاص جراء اقتحام مجموعة من المسلحين لمنزل نائب برلماني في العاصمة كابول . وذكرت مصادر امنية اليوم الخميس ان حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم, و قالت أنها كانت تستهدف اجتماعا لعدد من المسؤولين العسكريين. و من جهتة قال الضابط بالشرطة الأفغانية صادق مرادي إن المسلحين هاجموا منزل عضو البرلمان مير والي واشتبكوا مع حراسه لعدة ساعات, ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بما في ذلك أفراد أسرته وأصدقائه وأفراد الحراسة.

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا