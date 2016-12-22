مقتل ثمانية أشخاص في هجوم شنه مسلحون على منزل نائب برلماني بأفغانستان .

كابول, 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - قتل ثمانية أشخاص جراء اقتحام مجموعة من المسلحين لمنزل نائب برلماني في العاصمة كابول . وذكرت مصادر امنية اليوم الخميس ان حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم, و قالت أنها كانت تستهدف اجتماعا لعدد من المسؤولين العسكريين. و من جهتة قال الضابط بالشرطة الأفغانية صادق مرادي إن المسلحين هاجموا منزل عضو البرلمان مير والي واشتبكوا مع حراسه لعدة ساعات, ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بما في ذلك أفراد أسرته وأصدقائه وأفراد الحراسة.