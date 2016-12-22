عودة طائرة ركاب ماليزية كانت متجهة من لندن لكوالالمبور بسبب خلل فني .الخميس ، 22-12-2016 - 10:18:00

كوالمبور 22 ديسمبر 2016 (وال)- عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد أبوابها. وقالت الشركة في تحذير نشرته عبر موقعها " إن الرحلة إم.إتش1 التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء "عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه380 خلال تحليقها فوق ألمانيا." . وأضافت إن الفريق الهندسي وفريقا فنيا تابعا لشركة إيرباص سيقيمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه380-800.. (وال)

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