\" السراج \" لــ ( وال ) : سنسعى في المرحلة القادمة إلى إيصال وتوفير الخدمات للمواطن في كل ربوع ليبيا .



طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج أن زيارته لمدينة غات تأتي في إطار التواصل

والزيارات لكافة المدن والمناطق الليبية للوقوف على الاحتياجات

والمختنقات ، التي تمر بها هذه المناطق وتمس حياة المواطن مباشرة .

وأشار\" السراج \" في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية إلى أن هذه

الزيارة قد سبقتها زيارات إلى ترهونة والجفرة تهدف إلى الوقوف على

الاحتياجات والمختنقات التي تعانيها هذه المناطق والمختنقات التي تمر بها

نتيجة تراكمها لعدة سنوات .

وأضاف \" سنسعى في المرحلة القادمة إلى إيصال وتوفير كل الخدمات للمواطن

في كل ربوع ليبيا ، والوصول إلى تنمية مكانية لكل الليبيين في كل المدن

والمناطق \" .

وأوضح \" السراج \" في تصريحه لــ \" وال \" أنه وقف عن كثب من خلال هذه

الزيارة على الإشكاليات والصعوبات التي تواجه أهلنا في غات من خلال

الجولة التي شملت مناطق المدينة والمستشفى العام والمنفذ الحدودي ولقاء

المسئولين على هذه المرافق ، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيسعى إلى

إيجاد الحلول للمشاكل والمختنقات ووفق الإمكانيات المتاحة .



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