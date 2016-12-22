\" السراج \" لــ ( وال ) : سنسعى في المرحلة القادمة إلى إيصال وتوفير الخدمات للمواطن في كل ربوع ليبيا .
الخميس ، 22- 12- 2016 - 09:54:00
\n طرابلس 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج أن زيارته لمدينة غات تأتي في إطار التواصل \nوالزيارات لكافة المدن والمناطق الليبية للوقوف على الاحتياجات \nوالمختنقات ، التي تمر بها هذه المناطق وتمس حياة المواطن مباشرة .\n وأشار\" السراج \" في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية إلى أن هذه \nالزيارة قد سبقتها زيارات إلى ترهونة والجفرة تهدف إلى الوقوف على \nالاحتياجات والمختنقات التي تعانيها هذه المناطق والمختنقات التي تمر بها\nنتيجة تراكمها لعدة سنوات .\n وأضاف \" سنسعى في المرحلة القادمة إلى إيصال وتوفير كل الخدمات للمواطن \nفي كل ربوع ليبيا ، والوصول إلى تنمية مكانية لكل الليبيين في كل المدن \nوالمناطق \" .\nوأوضح \" السراج \" في تصريحه لــ \" وال \" أنه وقف عن كثب من خلال هذه \nالزيارة على الإشكاليات والصعوبات التي تواجه أهلنا في غات من خلال \nالجولة التي شملت مناطق المدينة والمستشفى العام والمنفذ الحدودي ولقاء \nالمسئولين على هذه المرافق ، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيسعى إلى \nإيجاد الحلول للمشاكل والمختنقات ووفق الإمكانيات المتاحة . \n\n... ( وال )...