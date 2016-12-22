السراج \" يطلع على احتياجات مستشفى غات العام ، ويتفقد منفذ \" ايسين \" الحدودي بين ليبيا والجزائر .

طرابلس 22 ديسمبر 2016 (وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني\" فائز السراج \" امس بجولة في مدينة غات .

وشملت هذه الجولة التى رافقه فيها عضو المجلس \" احمد حمزة \" ووزير الحكم المحلي \" بداد قنصو \" ورئيس جهاز الحرس الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع \" مستشفى غات العام حيث اطلع على مرافق المستشفى ووقف على احتياجاته المتمثلة في انعدام الطواقم الطبية والكوادر الفنية إضافة إلى احتياجاته \

من الأجهزة والمعدات .

كما شملت هذه الجولة مناطق وسط المدينة والبركت ، إضافة إلى تفقد منفذ \" ايسين \" الحدودي بين ليبيا والجزائر والذي يبعد عن وسط المدينة \

حوالي ( 30 ) كيلو متر حيث اطلع على مرافق المنفذ ووقف على احتياجاته يشار بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" كان وصل مدينة غات بعد ظهر أمس حيث كان في استقباله رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق \" حسين الكوني \" و عميد بلدية غات \" محمد صالح \" وعدد من أعضاء المجلس البلدي والقيادات العسكرية والأمنية ومجلس أعيان وحكماء غات ومدراء المكاتب الخدمية بالمدينة .



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