إجلاء 30 ألف مدنيا من شرق حلب.

دمشق 22 ديسمبر 2016 (وال) - أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي امس الأربعاء إنه تم إجلاء 30 ألف مدنيا من شرق حلب منذ يوم الخميس الماضي. وقالت المسؤولة الإعلامية للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في سوريا إنه " تم إجلاء نحو 30 الف من المدنيين, بمن فيهم ذوي الحالات الطبية من شرق حلب منذ يوم الخميس الماضي". وأضافت إن " المستشفى الميداني في شرق حلب أصبح فارغا " .. مؤكدة أنه " تم إجلاء جميع المرضى جنبا إلى جنب مع أشخاص آخرين في حاجة إلى مساعدة طبية عاجلة". وفي سياق متصل قالت مصادر صحفية إن عملية " إخلاء المسلحين من مدينة حلب الشرقية في شمال سوريا ما تزال جارية". يشار إلى أن عملية إخلاء المسلحين جاء بموجب اتفاق ابرم مؤخرا بين روسيا وتركيا. .. ( وال ) ..