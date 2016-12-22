مجلس الأمن يدعو إلى الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في غامبيا.

نيويورك 22 ديسمبر 2016 (وال) - طالب مجلس الأمن الدولي "يحيى جامع" رئيس غامبيا المنتهية ولايته والسلطات الغامبية باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية . وأكد المجلس في بيان له "ضرورة أن يراعي الرئيس يحي جامع إرادة الشعب الغامبي وينفذ عملية انتقالية سلمية سلسلة للسلطة للرئيس المنتخب أداما بارو بحلول 19 يناير المقبل وفقا للدستور الغامبي". ورحب مجلس الأمن بقرار قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن حضور حفل تنصيب الرئيس الغامبي المنتخب في شهر يناير المقبل في العاصمة بانغول. وحسب النتائج الرسمية للانتخابات الغامبية التي أجريت مطلع ديسمبر الجاري حصل مرشح المعارضة آدما بارو على 5ر45 في المائة من الأصوات مقابل 7ر36 في المائة لجامع. وكان رئيس غامبيا المنتهية ولايته قد أعلن رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية بدعوى وجود مخالفات "غير مقبولة" في العملية الانتخابية. .. ( وال ) ..