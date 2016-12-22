فنلندا تفشل في طرح مقترح بشأن استفتاء يدعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

هلسنكي 22 ديسمبر 2016 (وال) - فشلت فنلندا في الحصول على الأصوات اللازمة لطرح مقترح على البرلمان يدعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت تقارير إعلامية أن الاقتراح الذى طرح على المواطنين منذ شهر يونيو الماضي حصل على تأييد 36 ألف شخص فقط خلال ستة أشهر على الرغم من أن المطلوب 50 ألفا , لطرحه على البرلمان. وأضافت أن الاقتراح الذى طرحه جناح الشباب فى حزب "الفنلنديين" المشارك في الحكم أثير بعد الاستفتاء الذي أجراه البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي. .. ( وال ) ..