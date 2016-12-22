موسكو تحظر سير الشاحنات الثقيلة في محيط أماكن الاحتفالات برأس السنة.

موسكو 22 ديسمبر 2016 (وال) - فرضت سلطات مدينة موسكو المختصة بسلامة الطرق امس الأربعاء حظرا على سير شاحنات النقل الثقيل في محيط الأماكن التي تجري فيها مراسم احتفالية بعيد رأس السنة بالعاصمة الروسية. وأوضح رئيس إدارة سلامة الطرق بموسكو "فيكتور كوفالينكو" أن قوات الأمن ستغلق مفترقات الطرق بالعاصمة أمام مرور الشاحنات الثقيلة في أيام الأعياد والمسيرات الشعبية. وأضاف أن اتخاذ تلك الإجراءات يأتي على خلفية الاعتداءات الإرهابية داخل فرنسا وألمانيا التي استخدمت فيها الشاحنات الكبيرة. ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين جراء قيام سائق شاحنة ثقيلة بدهس حشد شعبي في سوق مزدحمة لأعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين. .. ( وال ) ..