مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة 8 آخرين بشرق البلاد.

كييف 22 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل اثنين من قواتها خلال تجدد القتال مع العناصر الانفصالية شرق البلاد . وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية أوضح في بيان امس الاربعاء أن القتال الذى وقع على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية جنوب دونتسك - التى يسيطر عليها المتمردون - أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين ، علاوة على أسر احد الجنود الأوكرانيين. وكان القتال بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية شرق أوكرانيا - الذى اندلع في شهر أبريل 2014 - قد أسفر حتى الأن عن مقتل أكثر من 9600 شخص . .. ( وال ) ..