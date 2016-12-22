أفريكوم تعلن عن نهاية الضربات العسكرية في ليبيا .

واشنطن 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) رسميا عن نهاية ضرباتها العسكرية في ليبيا والتي شنتها في إطار عملية ' أوديسي لايتينغ'. وأشارت أفريكوم في بيان لها أن " قيادة الولايات المتحدة الاميريكية لإفريقيا قد انهت بتاريخ 19 ديسمبر عملية أوديسي لايتينغ عقب إعلان الحكومة الليبية عن إنهاء العمليات العسكرية الهجومية بسرت ". وأضافت أن العملية التي تم أطلاقها بداية شهر اغسطس " قد حققت هدفها الرئيسي الذي يكمن في السماح لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرد" المنظمة الإرهابية المعروفة بتنظيم الدولة (داعش) بسرت . وأفادت أفريكوم بأنه قامت لهذا الغرض بشن 495 غارة جوية مضيفة بأنها ستواصل مساعدة ليبيا على " مواجهة التهديد المتنامي" لداعش. وقد تم تمديد عملية ' أوديسي لايتينغ' التي كان بنبعي أن تدوم بضعة أسابيع بشهرين بموجب ترخيص صرح به الرئيس أوباما بالبنتاغون والذي انتهت صلاحيته في 31 من أكتوبر. يشار إلى أنه تم إدراج ليبيا على قائمة البلدان المعنية بالترخيص الذي تم التصويت عليه عام 2001 من طرف الكونغرس والذي يسمح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة أمم و منظمات أو أشخاص متورطين في الاعتداءات الإرهابية ل 11 سبتمبر 2001 دون طلب موافقة الكونغرس. ...(وال)...