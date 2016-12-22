عمليات جراحية للعظام والمسالك البولية والجراحة العامة بمستشفى زمزم القروى .

سرت 22 ديسمبر 2016 ( وال )- أكد مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت الدكتور " محمد السريتى " أنه بدأ فعليا العمل بمستشفى زمزم القروى الايوائى باجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى . وقال " السريتي " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن العمليات التى اجريت كانت فى تخصصات العظام والجراحة العامة والمسالك البولية لعدد من المرضى من سكان سرت وزمزم وابوقرين والقداحية وابونجيم وأن الاطباء الذين اجروا العمليات الجراحية هم الدكتور " ابوبكر المزوغى " والدكتور " عمران ابورقيقة " والدكتور " عمر كركرة الفرجانى " والدكتور " محمد العبدلى " والدكتور " محمد ابوبكر " . تجدر الاشارة إلى أن مستشفى زمزم القروى الايوائى تم افتتاحه الاسبوع الماضى ويعمل حاليا بالاطقم الطبية لمستشفى بن سينا التعليمى بسرت بعد أن تم تجهيزه بالكامل بأحدث المعدات والاجهزة الطبية الحديثة ولة سعة سريرية ايوائية تبلغ 60 سريرا وغرفة عمليات للنساء والولادة وقسم للعناية مجهز بالكامل . ...(وال-سرت)...