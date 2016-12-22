المجلس البلدي سرت يعقد اجتماعه الثاني بمدينة طرابلس .

سرت 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - استعرض المجلس البلدي سرت خلال اجتماعه الثاني والذي عقده أمس الاربعاء بمدينة طرابلس عددا من المواضيع المتعلقة بعمله خلال الفترة القادمة والاعمال المناطة به . وافاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بان المجلس استمع إلى تقارير مفصلة عن قطاع الصحة والمرافق الصحية التابعة له وهي مستشفي بن سيناء التعليمي والمراكز الصحية والرعايا الصحية الاولية بالمدينة ونسبة الاضرار التي لحقت بهذه المرافق جراء الحرب علي مايسمي بتنظيم داعش الارهابي والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها كل مرفق خلال الفترة القادمة . وكلف المجلس الدكتورة " هنية ابوخريص " برئاسة لجنة الصحة ، و" خالد مصطفي عبدالله " للجنة التخطيط والمالية، و" ابراهيم مليطان" للجنة الاستثمار والاقتصاد ، و" صالح عيادة " للجنة التنمية البشرية ، و" غيث عبدالله غيث " للجنة البنية التحتية ، على أن تعمل هذه اللجان برئاسة عميد البلدية . ...(وال سرت)...