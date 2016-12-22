خفر السواحل الإيطالي ينقذ 300 مهاجر وانتشل 7 جثث في مياه المتوسط.

روما 22 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية أنها أنقذت حوالي 300 شخص ، وانتشلت 7 جثث مهاجرين خلال أربع عمليات إغاثة في مياه المتوسط. وذكر خفر السواحل الإيطالي أمس الأربعاء أن إحدى سفن البحرية الإيطالية وسفينتين قاطرتين (ملكية خاصة) , وقاربين لخفر السواحل شاركت في إنقاذ المهاجرين المتواجدين على متن مركب صغير وثلاثة قوارب مطاطية. واوضح أنه تم العثور على جثث الضحايا السبع على متن اثنين منها. ونجح خفر السواحل الإيطالية في إنقاذ حوالي 180 ألف مهاجر في مياه البحر المتوسط منذ بداية هذا العام ، فيما غرق أو فقد في البحر نحو 4800 آخرين. .. ( وال ) ..