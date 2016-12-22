مؤسسات المجتمع المدني بجنوب ليبيا تسعى لتأسيس اتحاد موحد .

هون 22 ديسمبر 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقد ببيت الثقافة بمدينة هون لمناقشة تأسيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بالجنوب . وعبر مندوبوا المؤسسات والجمعيات والمنظمات الاهلية من الجفرة وغدامس وبراك ومرزق وتراغن وغات ووادي عتبة وادري ودرج والقرضة والبوانيس دعمهم وموافقتهم لتشكيل الاتحاد . وأوضح السيد " فرحات احمد " عضو تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة ، أن الهدف من انشاء اتحاد الجنوب هو الرفع من مستوى أداء دور المؤسسات الاهلية وايصال صوت موحد للرأي العام وقطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ قراراتها . ...(وال الجفرة)...