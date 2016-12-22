الملتقى السنوي لمسؤولي الشؤون الضمانية لبلديتي غريان ومزدة .

غريان 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - عُقد الملتقي السنوي لمسؤولي الشؤون الضمانية بالقطاعات المسجّلة بصندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي اليوم الأربعاء بقاعة الشهداء ببلدية غريان . والقيت في الملتقى العديد من المحاضرات التي تناولت التوعوية بأهمية التسجيل بالضمان الاجتماعي ، والمنافع الضمانية ، والتسجيل والاشتراكات والتفتيش ، والمستندات المطلوبة لضم الخدمة وترجيع فرع المعاش ، والقوانين المعمول بها بالمجتمع الليبي ، والمشاكل والصعوبات التي تواجه مسؤول الشؤون الضمانية والحلول المقترحة . وفي ختام الملتقى فُتح باب النقاش حول مجريات العمل الضماني وأهمية حصول الجميع على الخدمات الضمانية . وأفاد مدير مكتب الإعلام بفرع صندوق الضمان الاجتماعي بمنطقة الجبل الغربي " منصور كشلاف " وكالة الأنباء الليبية بأن الهدف من هذا الملتقى هو التأكيد على أهمية الخدمات الضمانية ، وتفعيل دور مسؤولي الشؤون الضمانية بالقطاعات ، ونشر الثقافة الضمانية لديهم والتوعية بكيفية التعامل مع المضمونين لتسهيل الخدمات وسرعة الإجراءات . وأوضح " كشلاف " بأن هذا الملتقى يضم العديد من التجمعات حيث احتضنت مدينة غريان اليوم التجمع الأول الذي يشارك فيه حوالي " 80 " من مسؤولي الشؤون الضمانية ببلديتي غريان ومزدة ، ويجري الترتيب للملتقي خلال الأيام القادمة بالتجمع الثاني الذي يضم بلديات يفرن وجادو وما حولها ، ويضم التجمع الثالث بلديات نالوت وغدامس وباقي المكاتب الضمانية التي تتبع فرع الجبل الغربي . وحضر افتتاح الملتقى كل من مدير فرع الصندوق بمنطقة الجبل الغربي " إدريس عمر " ، ورؤساء الأقسام والوحدات بالفرع . ...( وال غريان )...