قوات عملية البنيان المرصوص تقوم بعمليات تمشيط لتأمين المناطق الصحراوية جنوب سرت .الخميس ، 22-12-2016 - 08:34:00

سرت 22 ديسمبر2016 ( وال ) - ذكر المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص ، بأن سرايا تابعة لقواتها تقوم بعمليات تمشيط واسعة ودوريات لتأمين الاودية والمناطق الصحراوية جنوب مدينة سرت . وأضاف المركز بأن هذه العمليات رافقتها عمليات استطلاع لطيران سلاح الجو الليبي في المناطق المحيطة بمدينة سرت . وفي سياق متصل ذكر المركز أن سرية الهندسة العسكرية بمصراتة تمكنت من اتلاف وتفجير 15 طنا من مخلفات المتفجرات والالغام والتي جمعت وفككت من المناطق والأحياء المحررة بمدينة سرت والتي كان تنظيم داعش الارهابي قد زرعها في تلك المناطق . ...(وال سرت)...

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