عمداء وأعضاء المجالس البلدية بالجنوب يعقدون اجتماعهم الدوري السادس بمدينة هون .

هون 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - تحتضن قاعة الحرية بمدينة هون ببلدية الجفرة يومي الاربعاء والخميس الاجتماع الدوري السادس لعمداء واعضاء المجالس البلدية لمنطقة الجنوب بحضور 17 بلدية . وحضر مراسم افتتاح اعمال الاجتماع عمداء وأعضاء المجالس البلدية بسبها والبوانيس والجفرة والقرضة وغات وغدامس ووادي عتبة وتراغن واوباري وادري والشرقية ومرزق والغريفة والشويرف وبراك والقطرون وبنت بيه . اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بالجنوب ومجلس الشورى والحكماء بالجفرة . وألقيت في الحفل الافتتاحي الكلمات التي أكدت على وحدة التراب الليبي والوقوف مع المصالحة الوطنية والكف عن الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وبان الجنوب جزء لا يتجزاء من ليبيا الحبيبة . واثنى المتحدثون على التضحيات الجسام التي قدمها ابناء الوطن في سبيل بناء دولة المؤسسات والقانون وحرية الليبيين . وتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة آلية تشكيل اللجان المتخصصة من الخبراء والاكاديميين والتأكيد على الانضمام إلى اتحاد بلديات ليبيا المزمع عقده يوم 24 ديسمبر الجاري ومناقشة وتفعيل دور عضوات المجالس البلدية بالاتحاد . وسيعكف الاجتماع على مناقشة اللاوائح المالية لمدراء الادارات والمكاتب بديوان المجالس البلدية ونقل الاختصاصات بشكل منظم وسلس إلى جانب بحث تفعيل القانون 59 وتفعيل المجلس الاعلى للادارة المحلية والمتفق عليه في حوار الصخيرات على ان يكون مقره الجنوب حسب المادة 53 . .. ( وال الجفرة ) ..