المجلس البلدي غريان ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول حدوث قصف جوي على المدينة .

غريان 22 ديسمبر 2016 ( وال ) - أكد عميد بلدية غريان " يوسف بديري " أنه لا صِحة مطلقاً لما تناولته بعض القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث قصف جوي يوم الثلاثاء على مدينة غريان . وأوضح " بديري " في تصريحات صحفية بأن مدينة غريان أمنة ، وأن الحياة فيها طبيعية ، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تتسبب في زرع الفتن ونشر الفوضى بالمنطقة . من جهته بيّن أمر منطقة جبل نفوسة العسكرية العميد " محمد شطيبة " بأن الانفجار الذي حدث بعد ظهر الثلاثاء وسُمع دويه بمدينة غريان كان مصدره تفجير كمية كبيرة من الذخائر ومخلفات الحرب بمنطقة وادي زارت بالقرب مـن مدينة ككلـه ، نافياً ما يتردد من أخبار حول وقع قصف جوي بالمنطقة . ...( وال غريان )...