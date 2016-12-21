الأهلي طرابلس يواجه " و آل ستارز " الغاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

طرابلس 21 ديسمبر 2016(وال)- أوقعت القرعة فريق الأهلي طرابلس في مواجهة فريق (و آل ستارز) الغاني، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة . وسيخوض فريق الأهلي طرابلس لقاء الذهاب على ملعب المنافس خلال أيام 10أو11أو12 فبراير القادم، بينما سيخوض لقاء الإياب بملعبه خلال أيام 17أو18أو19 من نفس الشهر. وسيواجه الفائز من مباراة فريق الأهلي طرابلس وفريق (و آل ستارز) الغاني الفائز من لقاء فريق الفتح الرباطي المغربي وفريق جوهانسين السيراليوني في الدور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا. وتأتي مشاركة فريق الأهلي طرابلس في دوري رابطة ابطال افريقيا عقب تتويجه بلقب بطولة الدوري الليبي للموسم الرياضي 2015-2016، فيما يشارك فريق "و آل ستارز" الغاني في نفس الدوري، عقب حصوله على لقب بطولة الدوري الغاني للموسم الرياضي 2016 لأول مرة في تاريخه . ...(وال) ...