الهلال يواجه يولينزي ستارز الكيني في دوري كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

طرابلس 21 ديسمبر 2016(وال)- أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري كأس الاتحاد لكرة القدم عن وقوع فريق الهلال في مواجهة فريق يولينزي ستارز الكيني ، والتي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة . وسيجرى لقاء الذهاب بالنسبة لفريق الهلال في ملعبه خلال أيام 10أو11أو12 فبراير القادم، بينما سيجري لقاء الإياب بكينيا خلال أيام 17أو18أو19 من نفس الشهر . وسيواجه الفائز من مباراة فريق الهلال وفريق (يولينزي ستارز) الكيني فريق سموحة المصري في الدور الـ32 الذي أعفته القرعة من خوص منافسات الدور التمهيدي، ذهابا بالإسكندرية. وتأتي مشاركة فريق الهلال ضمن دوري كأس الإتحاد الأفريقي بعدما احتل الترتيب الثاني في بطولة دوري الكأس الليبي للموسم الرياضي 2016 . ...(وال) ...